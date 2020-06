"Faro" è il singolo di debutto di Gec, giovane spezzino che si divide tra la Liguria e Londra

La Spezia - "Faro" è il debut single di "Gec", in uscita il 12 giugno per Revubs Dischi/Artist First. Il singolo, prodotto da Fabio Grande e Pietro Paroletti (Colombre, Maria Antonietta, Elasi) segna il debutto discografico del giovane artista diviso tra la Liguria e Londra, culle di tradizioni musicali diverse ma entrambe radicate nella sua musica.



Faro nasce proprio in un viaggio di ritorno da Londra verso casa, la Liguria, con tanta nostalgia nella valigia. La metafora e l’importanza del faro assumono contorni sentimentali, in un mood malinconico che accompagna chi non sa come sostituire una persona ormai lontana. Musicalmente nel singolo sono ben visibili le sonorità dell’indie britannico e del britpop, che sembrano richiamare l’Alex Turner solista, ma s’intravedono anche le influenze del cantautorato italiano.

Un esordio che nasce dall’incrocio di due mondi musicali diversi, capaci di incastrarsi alla perfezione e di dare vita a un brano che accende i ricordi di ognuno di noi.



Giacomo Costa nasce alla Spezia dove passa la sua infanzia e adolescenza prima di trasferirsi a Londra, dove studia Music Business. Il progetto Gec nasce alle porte dell’estate 2018 con la scrittura dei primi brani.

Da quel momento la vita tra le scogliere della costa ligure e una metropoli come Londra ha lasciato spazio anche a Roma, dove ha registrato ‘Faro’, prodotta da Fabio Grande e Pietro Paroletti (Colombre, Maria Antonietta, ELASI), debut single in uscita il 12 giugno per Revubs Dischi, distribuzione Artist First.



Credits

Testo e musica: Giacomo Costa (Gec)

Prodotto da: Fabio Grande e Pietro Paroletti (Colombre, Elasi) presso Sala Tre, Formello (Roma)

Altri musicisti: Batteria, Francesco Aprili (Motta, Colombre, Giorgio Poi)



https://www.instagram.com/gec.costa/