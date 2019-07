“Familia Pre” in mostra alla Loggia dè Banchi

La Spezia - Fino al 3 agosto dalle 18 in poi alla Loggia dè banchi alla Spezia sarà possibile vedere, con ingresso gratuito, la mostra “Familia Pre” a cura di SACS Fotografia. Una realtà che ha sede nel laboratorio sociale in via Prè 137r a Genova, dove tiene corsi e incontri di confronto fra professionisti e appassionati del settore: un giorno Alessandro Giudice e Bruno Oliveri, due dei fotografi che frequentano l’associazione decidono di guardarsi intorno, di andare ad incontrare e conoscere le persone che incrociano una, due volte alla settimana. Nasce così 'Familia Prè': un racconto per immagini di una via che si snoda dalla Commenda di Prè a Porta dei Vacca ma che nel frattempo sembra attraversare il mondo intero.



L’esposizione spezzina raccoglie numerosi ritratti delle persone che animano quotidianamente via Prè in doppia versione: un primo piano scattato nella via che unisce queste storie e un ritratto ambientato delle stesse persone nei negozi in cui lavorano e che affacciano sulla strada. Ci sono il sarto, il rivenditore di elettronica, il macellaio, la parrucchiera, il barbiere, il cuoco, il fioraio, il gioielliere, il besagnino.



“Il nostro intento è quello di far conoscere una parte di Genova in cui tanti non mettono mai piede - spiega Bruno Oliveri - perché ne emergano il tessuto produttivo, la vivacità e la capacità di sorprendere. Noi stessi, svolgendo il lavoro in questi mesi, abbiamo incontrato storie che mai avremmo immaginato”. “Il titolo ce l’ha dato via Prè stessa - racconta Alessandro Giudice - quando mostravamo le anteprime dei ritratti ai loro protagonisti, uno di loro ha esclamato: Ma qui c’è tutta la familia Prè!”. “Via Prè è un concentrato di una Genova che altrove non è più la stessa, e al tempo stesso è qualcosa che il resto di Genova non è mai stato. Perché via Prè segue una logica diversa da quella della città ufficiale - osserva Maria Elena Buslacchi, antropologa, curatrice di Familia Prè - Non è “indietro” o “avanti” rispetto a uno sviluppo urbano che ci siamo abituati a ritenere univoco e a chiamare progresso. È, semplicemente, qualcosa di diverso, che resiste alla standardizzazione delle forme e che esprime altre possibilità: quelle di uno spazio pubblico ibrido, informale, vissuto, apparentemente indefinito e in realtà assai complesso nella sua articolazione. proprio questo ciò che raccontano Alessandro Giudice e Bruno Oliveri”.



Alessandro Giudice

nato a Genova nel 1973, fotografa dal 1995 con un predilezione per la fotografia sociale, di reportage e di strada. È membro del consiglio direttivo dell’associazione SACS Fotografia. Le sue immagini hanno ricevuto diversi riconoscimenti e sono state esposte in mostre sia collettive sia personali.



Bruno Oliveri

nato a Genova nel 1975, di mestiere assicuratore, è anche sindacalista e fotografo per passione. Ha esposto le proprie immagini in diverse mostre collettive e con il laboratorio di studi urbani Incontri in Città ha partecipato al progetto Luoghi Comuni.



Maria Elena Buslacchi

antropologa, è fra i membri fondatori del Laboratorio permanente di studi urbani Incontri in Città dell’Università di Genova e curatrice del progetto Luoghi Comuni. I suoi lavori sulla città sono pubblicati in diverse lingue.



Associazione fotografica SACS

è un'associazione senza scopo di lucro di stanza al Laboratorio sociale di via Pré 137r. Gli incontri periodici sono dedicati alla lettura delle immagini e all’approfondimento di tematiche relative alla fotografia e alla postproduzione. Nel corso dell'anno SACS ospita artisti e fotografi che presentano i propri lavori e condividono le proprie esperienze ed organizza eventi in collaborazione con le altre realtà cittadine (es. Festival della Scienza, Mezza Maratona di Genova, Fiera della Maddalena…).