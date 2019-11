“Europa e Cinema”: torna la rassegna cinematografica dedicata alle tematiche europee

La Spezia - Il Centro Europe Direct della Provincia della Spezia promuove per il mese di novembre Europa e Cinema, un’iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza che prevede tre appuntamenti con il grande cinema ad ingresso gratuito che si svolgeranno presso il cinema "Il Nuovo" della Spezia. In programma la proiezione dei film: "The Help" l’11 novembre alle ore 20.45; "The Post" il 18 novembre alle 20.45; "Il vizio della speranza" il 25 novembre alle 20.45.



Tema della rassegna è la parità di genere, trattata da diversi punti di vista: le donne e la società, le donne e il lavoro, le donne e la vita. La parità tra donne e uomini rappresenta, infatti, un valore fondamentale dell’Unione europea, risalente al trattato di Roma del 1957 che ha stabilito il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro. Anche se le donne in Europa dovrebbero godere di uguaglianza, emancipazione e sicurezza, per troppe donne questi diritti non

sono ancora una realtà. Le statistiche mostrano che le donne sono sottorappresentate nelle posizioni decisionali in ambito politico e nel mondo imprenditoriale e guadagnano ancora in media il 16% in meno rispetto agli uomini in tutta l’UE. La violenza e le molestie di genere rimangono ad oggi ancora diffuse. Per questo risulta ancora importante parlare di questi temi.



L’iniziativa prenderà il via lunedì 11 novembre con la proiezione del film "The Help". Diretto da T. Taylor e tratto dall'omonimo romanzo di Kathryn Stockett, è ambientato negli anni '60 a Jackson, nel Mississippi. Il film racconta del rapporto fra tre donne straordinarie, la cui amicizia è legata ad un manoscritto segreto che infrange le regole sociali e le mette in pericolo. Il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra i quali spicca il Premio Oscar ad Octavia Spencer come oscar alla miglior attrice non protagonista. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.