'Era una vez', l'impegno de La Fabbrica per la cultura brasiliana

La Spezia - Venerdì 28 settembre con inizio alle ore 17.00 nella galleria del Centro Commerciale La Fabbrica, alla presenza del Sindaco di Santo Stefano di Magra Paola Sisti, di Beppe Mecconi scrittore ed illustratore e Ana Paula Sena, in qualità di promotrice e responsabile, prenderà il via progetto “ERA UNA VEZ”, ( C’Era una volta) ideato a livello nazionale per promuovere il mantenimento ed in molti casi l’apprendimento della lingua portoghese e della cultura brasiliana. La Fabbrica, commenta Settimo Scatena, direttore del Centro Commerciale, che ospiterà l’evento, "si sente la casa naturale di iniziative come queste che bene si ritrovano nel percorso decennale della Settimana dell’accoglienza e dei suoi obiettivi di integrazione e solidarietà; ed in modo particolare in questo progetto che si propone di non disperdere il legame di cittadini ormai inseriti nella nostra comunità con le proprie radici culturali".