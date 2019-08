"Er Borbogion, dilettanti spezzini allo sbaraglio" al Palco della musica

La Spezia - Anche La Spezia a breve la sua "Corrida" e cioè il famoso programma prima radiofonico e poi televisivo condotto per tanti anni dal famoso presentatore Corrado ed in seguito riproposto da Gerry Scotti, Flavio Insinna e ultimamente da Carlo Conti.

L’iniziativa è dell’associazione Prospezia in collaborazione con Prospezia Ciassa Brin e varie altre organizzazioni per un evento titolato "Er Borbogion, dilettanti spezzini allo sbaraglio".

La data è quella di giovedì 22 agosto, dalle 21 in poi, ai giardini pubblici presso il Palco della Musica.

Cantanti, mimi, ballerini, musicisti e altri ancora si esibiranno dando vita ad una serata ricca di divertimento. Sarà il pubblico munito di fischietti, campanacci ed altro a decretare un giudizio negativo o, in caso contrario, ad applaudire i concorrenti per un giudizio positivo.

Una ulteriore giuria sarà chiamata a valutare l’espressione negativa o positiva del suddetto pubblico.

Saranno presenti alcuni ospiti d’onore per maggiormente arricchire la serata.



L’associazione Prospezia, per altro ben coadiuvata dall’entità di quartiere Prospezia Ciassa Brin è sempre attenta non solo alla spezzinità ma soprattutto a movimentare i vari quartieri e la città stessa. Non dimentichiamo infatti che la Prospezia ha praticamente ripristinato il Carnevale Spezzino che da tanti anni era rimasto chiuso in un cassetto.

La manifestazione che è perfettamente rivolta ad un pubblico di tutte le età: ragazzi, adulti ed anziani, verrà maggiormente dettagliata nei prossimi giorni.

L’organizzazione nel frattempo informa che vi sono ancora pochissimi posti vacanti per iscriversi quali concorrenti e in tal caso potranno farlo telefonando al 340 8387189 (Luciano Venturi).



L’associazione Prospezia regolarmente iscritta alla Agenzia delle Entrate a seguito di regolare e registrato atto notarile, dalla quale risulta non essere a scopo di lucro, è alla ricerca di eventuali sponsor o sostenitori per coprire le spese di gestione di tale evento che è patrocinato dal Comune della Spezia.

Come già anticipato, a breve, tutti i dettagli e maggiori chiarimenti.