'Enamorada' restaurato e in lingua originale al Nuovo

La Spezia - Torna al “Il cinema ritrovato al cinema”: LUNEDI 9 APRILE ORE 18.00 MARTEDI 9 APRILE ORE 15.30 MERCOLEDI 9 ORE 15.00 a cinema Il Nuovo (Via Colombo 99 La Spezia) sarà proiettata la versione in lingua originale con sottotitoli in italiano di “Enamorada” di Emilio Fernández.



Datato 1946, “Enamorada” è stato restaurato in 4K nel 2018 da “UCLA Film & Television Archive” e “The Film Foundation’s World Cinema Project” di Martin Scorsese in collaborazione con “Fundacion Televisa AC” e “Filmoteca de la UNAM” e con il sostegno di “Material World Charitable Foundation”. A distribuirlo è la Cineteca di Bologna.



Ambientato nella città di Cholula durante la rivoluzione messicana, questo film intreccia vicende storiche e drammi sentimentali. Protagonisti sono il generale zapatista ribelle Reyes (Pedro Armendáiz) e la figlia di uno dei notabili del luogo Beatriz, interpretata dall’attrice Maria Félix, che con questa pellicola venne consacrata star internazionale.



Dopo aver partecipato in prima persona alla rivoluzione messicana, con “Enamorada” Emilio Fernández firmò una pellicola leggendaria, diventando il simbolo dell’epoca d’oro del cinema messicano nel mondo.