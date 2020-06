"Ema" di Pablo Larrain al Nuovo, Astoria e Garibaldi sabato 13 giugno

La Spezia - Dopo la presentazione alla Mostra D’Arte Cinematografica di Venezia, Ema di Pablo Larrain sarà presentato in anteprima assoluta Al Nuovo - Astoria - Garibaldi su Miocinema. Appuntamento sabato 13 giugno alle 21.



A introdurre il film sarà Pablo Larrain, regista cileno che ha sorpreso e incantato i festival e la critica di tutto il mondo con film come Tony Manero, Post Mortem, No, El Club, Neruda e Jackie. Insieme a lui Alberto Barbera, direttore della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, che ha presentato in anteprima alcuni dei suoi film, tra cui "Ema". Dopo la presentazione, visibile gratuitamente sul sito e sulla pagina Facebook di Miocinema, partirà la proiezione a pagamento del film (visibile e non replicabile oltre la mezzanotte del 14 Giugno) Dopo la parentesi Jackie, Pablo Larraín torna a girare in Cile, a Valparaíso, dove la sua protagonista vaga per le strade alla ricerca di storie d’amore e pacificazione. "Ema" è una giovane ballerina di reggaeton (una sorprendente Mariana Di Girolamo) che decide di separarsi dal coreografo Gastón (Gael García Bernal) dopo aver rinunciato a Polo, bambino avuto in adozione che però non sono stati in grado di crescere. "Ema" ha però un piano segreto per riprendersi tutto ciò che ha perduto. Un film feroce e tenero al tempo stesso, sensuale e duro, disperato e pieno di speranza, che è al contempo melodramma e thriller. Certamente in grado di sorprendere fino alla fine. il film uscirà nelle sale italiane il 2 Settembre, giorno di inaugurazione della Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.Ad accompagnare l’anteprima di "Ema", Miocinema omaggia Pablo Larrain inserendo da sabato 13 giugno nella sua programmazione: Neruda (2016), Jackie (2016), Il club (2015) e No – I giorni dell’arcobaleno (2012).