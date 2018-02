"Egon Schiele" torna al Nuovo

Doppia replica per il film sul genio dell’espressionismo austriaco.

La Spezia - Dopo il successo della prima uscita evento, "Egon Schiele" diretto da Dieter Berner e interpretato da Noah Saavedra, a grande richiesta ritorna in sala al cinema "Il Nuovo". Lunedì 26 febbraio dalle 16 alle 18 e martedì 27 febbraio alle 15.30, in nome della libertà dell’arte. Il film sul genio dell’espressionismo austriaco è distribuito dalla Draka Distribution di Corrado Azzollini, in collaborazione con Twelve Entertainment. La distribuzione, che ha ottenuto per il film il patrocinio del Forum Austriaco di Cultura e ha sviluppato un’importante partnership con il Vienna Tourist Board (Vienna.info) per ribadire la libertà dell’arte.



#ToArtItsFreedom è l’hashtag che accompagna questa nuova uscita cinematografica per affermare il ruolo che Egon Schiele (1890-1918) ebbe nel difendere la totale libertà dell’espressione artistica da costrizioni e condizionamenti, per un’arte che fosse libera di indagare e sperimentare ma che, all’epoca, fu largamente tacciata di oscenità.