"Edo tifiamo tutti per te", il Civico riapre le porte alla beneficenza

Edoardo Pagella ha quasi 6 anni e dalla nascita è affetto dalla sindrome di West. Lo spettacolo "Sarto per signora" è un atto di solidarietà concreta alla sua famiglia.

La Spezia - Giovedì 16 maggio alle 21 al Teatro Civico della Spezia avrà luogo la serata di beneficenza organizzata dalla compagnia teatrale "Il Palcoscenico" con il patrocinio del Comune della Spezia e del Lions Club Roverano il cui ricavato sarà devoluto a favore dell'associazione "Edo tifiamo tutti per te". L'associazione nasce per sostenere le cure del piccolo Edoardo che è affetto dalla sindrome di West e vuole aiutare lui e la sua famiglia nelle cure e nelle terapie che il bambino quotidianamente deve fare. "Il Palcoscenico" ha deciso di mettere in scena uno spettacolo il cui ricavato andrò all'associazione, mettendo a disposizione gratuitamente il Teatro Civico.



Edoardo Pagella presto compirà 6 anni. Sin dalla nascita è affetto dalla sindrome di West (encefalopatia epilettica) e necessita di continue e costose terapie riabilitative anche all'estero. I genitori si sono infatti rivolti anche al "Adeli Medical Center" nella Repubblica Ceka, centro specialistico in tali terapie. Oltre, ovviamente, a costose apparecchiature mediche per permettergli un minimo di deambulazione. "Teatro e beneficenza, un connubio che non deve mai sciogliersi - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini - l'augurio è che la cittadinanza accolga calorosamente la commedia brillante Sarto per signora perché la finalità per cui andare alla serata è doppia: trascorrere una piacevole serata ma soprattutto avere la consapevolezza che il biglietto sarà devoluto interamente all'associazione per sostenere le cure di Edoardo e a sostegno dei suoi genitori coraggio".



Dunque giovedì 16 Maggio alle 21 al Teatro Civico andrà in scena la commedia brillante in 3 atti di George Feydeau "Sarto per signora". Scambi d'identità, sotterfugi, equivoci, amori segreti sono gli elementi base per questo divertente vaudeville. Uno spettacolo con patrocinio del Comune della Spezia e del Lions Club di Roverano e reso possibile grazie fattivo contributo di sponsor quali Spezia Calcio, Mobili Masella, 2 Ruote Mania, La Tipografia e di Banca Mediolanum. La Compagnia "il Palcoscenico" Dalla sua costituzione, si è esibita in moltissime piazze della Provincia (Follo, Levanto, Beverino, Sesta Godano, Maissana etc., etc.) e Regioni limitrofe (Toscana) oltre che nei teatri principali della città (Cinema Teatro Don Bosco e Palmaria) riscuotendo sempre consensi di pubblico e di critica.



La Commedia "Sarto per signora" è ambientata a Parigi e narra del dottor Molineaux, fresco di matrimonio ma dai dubbi comportamenti coniugali. Il protagonista in questione, infatti, avendo un animo libertino, tradisce la moglie con un'avvenente signora, e per poter incontrare la sua amante senza destare alcun sospetto si finge sarto, creando così una serie di simpatiche ed esilaranti gag che coinvolgono tutti i protagonisti della pièce. Prezzo del biglietto 10 euro, entrata gratuita per i minori di 12 anni. Per informazioni e prevendite: 339.21.48.735 e 340.87.02.919.



La Compagnia teatrale amatoriale "Il Palcoscenico" nasce alla Spezia nel 2015 per volontà di alcune persone appassionate di teatro e con precedenti esperienze teatrali ed è consuetudine della Compagnia effettuare ad ogni stagione teatrale uno spettacolo di beneficenza per Associazioni operanti sul territori. Fanno ad oggi parte della Compagnia Paolo Lo Giudice (Presidente ed attore), Umberto Bordino (Regista), Salvatore Sabatini (Aiuto Regista, Scenografo, Costumista), Gianni Zerbin (tecnico di scena) le attrici Aurora Torrente, Anna Abate, Cristina Bordino, Lorena Picciati, Monica Sabatini, Sonia Borghesi e gli attori Rudy Morettini, Giovanni Gallo, Roberto Battolini, Lorenzo Agati e Luigi De Bernardi.