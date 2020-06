"Doppia pelle" al Nuovo e all'Astoria con MioCinema

La Spezia - Film d’apertura della 51ª edizione del Quinzaine Réalisateurs del 72° Festival di Cannes e presentato anche al Toronto International Film Festival, Doppia Pelle, dal titolo originale Le Daim, black comedy di Quentin Dupieux, arriverà al Nuovo della Spezia, all'Astoria di Lerici e al Garibaldi di Carrara con MioCinema partire dal 22 giugno.

Nel cast del film, sono presenti due grandi attori come Jean Dujardin che ha vinto, tra altri numerosi premi, anche l’Oscar come Miglior attore protagonista per lo straordinario The Artist, e Adèle Haenel, vincitrice del premio Cèsar, e che ha recitato nei film Ritratto della giovane in fiamme, particolarmente acclamato dal pubblico, l’emozionante 120 battiti al minuto e La ragazza senza nome.

Il protagonista di Doppia Pelle e Georges, uomo bizzarro con un ossessione per un capo d’abbigliamento che indossa sempre, e Denise, cameriera appassionata di montaggio. Giocando con gli stili cinematografici, sospeso tra finzione e realtà, la coppia sarà al centro di situazioni tragicomiche e divertenti, in un film folle e surreale capace di intrattenere e far ridere. Georges guida tutto il giorno per raggiungere un’anonima località di montagna e comprare una giacca. Pelle di daino 100%. Per soddisfare la sua ossessione, Georges ha dato fondo al conto e alla sua vita coniugale. Morbida, decorata di frange, la giacca lo innamora fino a possederlo e precipitarlo in un delirio criminale. Ad assecondare la sua follia c’è Denise, cameriera con la mania del ri-montaggio di film famosi. Deciso a girare un film che celebri la sua giacca di daino, Georges si arma di camera digitale e sbaraglia la concorrenza. Ogni altra giacca sulla faccia della terra non è che una mera imitazione e va eliminata. Ad ogni costo e con ogni mezzo.