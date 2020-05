"Dopo il matrimonio" in prima assoluta su Mio cinema

La Spezia - Da Sabato 30 maggio in prima assoluta su www.miocinema.it, la piattaforma streaming del Nuovo-Astoria-Garibaldi è possibile vedere il film "Dopo il matrimonio", un remake al femminile che fa del cast solido e performante il suo principale punto di forza. La bravura di Michelle Williams e di Julianne Moore è il punto di forza di "After the Wedding" pensato e realizzato per esaltare il talento di queste due straordinarie attrici. Anche perché a scrivere e dirigere il film è il regista Bart Freundlich, marito della Moore, che ha preso la materia di un bellissimo melò danese del 2006, Dopo il matrimonio, firmato da Susanne Bier dove primeggiava l'ottimo Mads Mikkelsen (impegnato nello stesso anno nell'adrenalinico 007 Casino Royale che lo ha reso una star mondiale) per farne una trasposizione al femminile. Theresa è una donna in carriera che si divide tra un amorevole marito e una figlia in procinto di sposarsi. Ma l'invito al matrimonio di Isabelle, arrivata a New York per cercare fondi per il suo orfanotrofio in India, sarà l'occasione per far emergere vecchi segreti molto scabrosi. Vedere il film è facile, basta iscriversi gratuitamente al sito di www.miocinema.it, scegliere il film, la sala tra Il Nuovo o Astoria o Garibaldi e guardare il film.