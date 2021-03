“Digital non ti temo (più)”: come apprezzare le nuove tecnologie

La Spezia - In partenza un nuovo corso gratuito destinato ad anziani, disabili, volontari presso associazioni o altri enti del

terzo settore, adulti senza limiti di eta` e studenti interessati al tema del digitale. A partire da lunedì 15 marzo Aidea organizza sei incontri sul tema del Digitale attraverso la piattaforma Google Meet, a cura del professor Roberto Baldelli, informatico. Ogni incontro avrà una durata di 1h30, dalle 15 alle 16.30. Il corso sarà incentrato sull’utilizzo consapevole dello smartphone, del PC e di internet. Verranno presentate le applicazioni più comuni utilizzabili su più sistemi operativi; gli accorgimenti per utilizzare correttamente i servizi di messaggistica e-mail in modo da proteggersi da truffe e malware; le nuove possibilità offerte dallo Spid e dagli acquisti online. Il corso terminerà lunedì 26 aprile.