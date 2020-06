"Dialoghi pittorici" al parco di Fossitermi

La Spezia - L'associazione +Motivi insieme a Stefania Martinico organizzano e promuovono i "Dialoghi pittorici" un percorso di pittura Emozionale e Dialogo indicato per gli adulti. Gli incontri saranno pomeridiani e si svolgeranno da lunedì 15 giugno presso il parco di Fossitermi, Alla Spezia dalle 18.30 in poi. Gli argomenti da trattare saranno diversi, ma inizialmente verranno trattati temi come: livertà, fiducia, silenzio, armonia. La pittura proposta è quella emozionale, quindi libera da regole e limiti ma agevolata da consigli e indicazioni. Verrà richiesto un contributo di partecipazione di 20€ mensili materiali inclusi (supporto, colori e pennelli)

Per info ed iscrizioni basta contattare il 3207609559.



Stefania Martinico è Maestro d'arte in Decorazione Pittorica, diplomata in Arte Applicata, Decoratrice specializzata in Arti visive e discipline dello spettacolo. Dal 2002 conduce ed organizza laboratori creativi e pittorici per bambini, esperienziali per genitori e figli, ha coordinato per 4 stagioni il corso di pittura arte terapeutico presso il centro psicosociale alla Spezia, ha coordinato per Anteas il progetto "arte e solidarietà tra le generazioni" il progetto regionale "tutti i colori delle emozioni" e i "colori della Fiducia", ha realizzato i premi per lo Spezia Short Movie, Io vivo sostenibile (Massa Carrara) per il comune di Fivizzano e organizzato ed aderito a tantissime e diverse iniziative presenti sul territorio spezzino.