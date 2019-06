"Dentro Caravaggio" in replica al cinema Il Nuovo

La Spezia - Mercoledì 12 giugno al Nuovo replica per la grande arte : Dentro Caravaggio di Francesco Fei, a cinque secoli dalla morte di Michelangelo Merisi detto Caravaggio.

Dentro Caravaggio di Francesco Fei è un viaggio all’interno delle opere e della vita del grande artista. Con l’infinito numero di libri, mostre e approfondimenti realizzati, il film cerca di capire come mai Caravaggio riesca sempre, in maniera densa e composita, a scuotere chi osserva le sue opere e chi legge la sua vita.

Il documentario attraversa i luoghi caravaggeschi: Roma, Napoli, Malta, la Sicilia, tutte quelle terre in cui Caravaggio e le sue inquietudini hanno lasciato traccia concreta, fino al Sacro Monte di Varallo, complesso devozionale affrescato da Gaudenzio Ferrari e celebre in tutto il mondo per la sensibile, emozionante rappresentazione teatrale e scenografica della Via Crucis e dei luoghi santi della storia di Cristo. Forse è proprio tra queste statue e questi affreschi che si nascondono, almeno in parte, le radici dell’arte di Caravaggio.

Ad accompagnare la visione delle opere ci saranno esperti e artisti come Rossella Vodret, massima conoscitrice di Caravaggio, Milo Manara e il duo di video artisti Masbedo.

Dentro Caravaggio di Francesco Fei è in programma in replica mercoledì 12 giugno (ore 16.30, 18.00 e 19.30).