'Democrazia senza popolo' lunedì all'Urban center

La Spezia - Carlo Galli, docente di Storia delle Dottrine Politiche all'Università di Bologna, presenterà "Democrazia senza popolo" lunedì 26 febbraio all'Urban Center (via Carpenino). Con l'autore discuterà Mauro Barberis, docente di Diritto all'Università di Trieste.



Vi ricordiamo la presentazione del libro di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello "Sebben che siamo donne. Resistenza al femminile in IV Zona Operativa, tra La Spezia e Lunigiana", che si terrà sabato 24 febbraio alle ore 17,30 al Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo. A seguire cena sociale (ore 20) e concerto di Roberta Giallo e Elena Imperatore (ore 21,30). Per prenotazioni cena telefonare al 3290099418. L'iniziativa è organizzata da Archivi della Resistenza, dalla nostra Associazione, dalla Sezione Anpi di Fosdinovo e dal Museo Audiovisivo della Resistenza.



Vi ricordiamo, inoltre, su segnalazione degli amici del Comune di Valmozzola e delle associazioni Anpc - Anpi - Alpi, l'invito alla commemorazione dei giovani caduti il 17 marzo 1944 nell'eccidio di Valmozzola stazione. La manifestazione si terrà sabato 17 marzo con inizio alle ore 10 a Valmozzola Stazione. Interverrà Paolo Galantini. Dopo il pranzo nel ristorante Vecchi ricordi verrà presentato il libro di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello "Sebben che siamo donne. Resistenza al femminile in IV Zona Operativa, tra La Spezia e Lunigiana". L'Anpi della Spezia organizza un pullman con partenza alle ore 8 da Piazza D'Armi e con fermate al Palasport (8,25), Termo Alto (8,35), Fornola (8,40) e Ponte d'Arcola (8,45). Il costo, comprensivo del viaggio e del pranzo, è di 40 euro. Per prenotazioni telefonare al 3495269738.



Infine, la presentazione del libro di Giorgio Pagano "Sao Tomé e Principe - Diario do centro do mundo" a Genova, al Castello D'Albertis, Museo delle Culture del Mondo (Corso Dogali, 18), che si terrà venerdì 23 febbraio alle ore 17. Dopo il saluto del Direttore del Museo Maria Camilla De Palma, interverranno l'antropologo e scrittore Marco Aime, il giornalista Alessandro Cassinis, il Presidente di Januaforum Alberto Rizzerio, il politico e scrittore Jean-Leonard Touadì. Sarà presente l'autore. Nell'occasione sarà inaugurata la connessa mostra fotografica, che sarà presentata dal critico Giovanna Riu. L'iniziativa è organizzata dal Museo e dall'associazione Januaforum.



Sul sito www.associazioneculturalemediterraneo.com potrete trovare ogni informazione sul cartellone invernale 2018 dell'Associazione.