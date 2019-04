'Dei in esilio', incontro con l'Associazione archeosofica

La Spezia - 'Dei in esilio': questo il titolo dell’incontro che si terrà il 13 Aprile, alle 18.00, presso l'Associazione Archeosofica (via Crispi 99), ingresso libero. L’incontro prende il titolo da un libriccino di Van Der Leeuw che descrive un punto di vista particolare sull’uomo e sulla donna; punto di vista che ben si accorda con la Tradizione sapienziale. Racconta che l’uomo si è dimenticato delle sue origini e della sua vera natura e, per questo, vive come un “dio in esilio”, lontano dalla sua reggia e dai suoi affetti, privo del suo potere e della sua regalità.