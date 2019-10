‘Cronaca di un crollo annunciato’, a Libriamoci ecco Franco Manzitti

La Spezia - Il 14 agosto 2018 è una data destinata a rimanere per sempre impressa nella memoria di ognuno. Il crollo del Ponte Morandi è uno di quegli eventi che segnano, in maniera irrevocabile, l’immaginario collettivo come un incubo divenuto reale. Giovedì 17 ottobre la rassegna "Libriamoci" propone al suo pubblico una riflessione dedicata a quella giornata, attraverso la presentazione del libro ‘Cronaca di un crollo annunciato’ di Franco Manzitti (Piemme, 2019). Alle ore 17, in Auditorium Beghi. Un libro scritto per rabbia e per amore, che indaga come in un giallo su un evento che ha spezzato non solo il cuore dei genovesi, ma di tutta l'Italia. Frutto dell’inchiesta che il giornalista ha condotto per Primocanale ripercorrendo la storia del viadotto sul quale, nel corso degli anni, più volte si erano manifestati allarmi purtroppo mai ascoltati.



Franco Manzitti è giornalista professionista dal 1973. Laureato in Giurisprudenza a Genova ha collaborato da subito al “Cittadino” e al “Corriere del Pomeriggio”. È stato addetto stampa del ministro Paolo Emilio Taviani agli Interni e al Bilancio negli anni Settanta. Con Luigi Vassallo e Umberto Merani ha fondato l’edizione genovese de “Il Giornale” di Indro Montanelli. Nel 1979 è entrato al “Secolo XIX” come capo delle redazioni di Imperia-Sanremo. È stato capocronista a Genova dal 1981 al 1986 e poi nel 1988, dopo un intervallo, come inviato speciale. Nel 1989 ha assunto la direzione de “Il Lavoro”, passato al Gruppo Espresso. Nel 1992 ha partecipato alla sua trasformazione nell’edizione ligure di “La Repubblica” che ha diretto fino al 1995. Alla fine del 2000 è tornato alla redazione di “La Repubblica” Genova, come responsabile. A dialogare con l’Autore saranno Marco Ferrari e Filippo Paganini. L’incontro, grazie alla richiesta del Comune della Spezia, è stato inserito dall’Ordine Ligure dei giornalisti nel calendario della formazione obbligatoria, quindi fornirà 2 crediti formativi ai partecipanti. L’ingresso è libero. Per ulteriori approfondimenti sugli autori e il programma della rassegna si rimanda al sito web www.libriamocisp.it