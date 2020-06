"Criminali come noi" da giovedì nella sale spezzine

La Spezia - CRIMINALI COME NOI da giovedì 11 giugno al Nuovo-Astoria-Garibaldi con MioCinema, la visione delle ore 21.00 sarà preceduta da un esclusivo incontro LIVE con Ricardo Darìn. Figlio d'arte di un'intera famiglia di artisti, di origine italiana, 63 anni, occhi chiari e magnetici, indimenticabile protagonista de Il segreto dei suoi occhi, Ricardo Darín vanta una carriera di quasi cento film.



Giovedì 11 giugno l'attore parlerà su Miocinema della sua carriera, di come da star della televisione argentina sia diventato una delle più grandi stelle del cinema argentino contemporaneo, presentando, tra le altre cose il suo ultimo film: Criminali come noi di Sebastián Borensztein. Adattamento del romanzo "La notte degli eroici perdenti" di Eduardo A. Sacheri, Criminali come noi è una commedia proletaria ambientata nell’Argentina della crisi economica e sociale di inizio millennio, con una irresistibile banda di personaggi. Un film pieno di ritmo, per ridere e riflettere al tempo stesso.

Ad accompagnare l’uscita di Criminali come noi, approdano sulla piattaforma alcuni dei più bei titoli che vedono Ricardo Darín tra i protagonisti:



- Il Presidente di Santiago Mitre

- Truman – Un vero amico è per sempre di Cesc Gay

- Storie pazzesche di Damián Szifrón

- Cosa piove dal cielo? di Sebastián Borensztein

- Il segreto dei suoi occhi di Juan José Campanella

- XXY – Uomini, donne o tutte e due? di Lucia Puenzo

- Nove regine di Fabián Bielinsky