”Costituzione nelle scuole spezzine”, il progetto di Libertà&Giustizia non si è mai fermato

La Spezia - Nel corso dell'anno scolastico 2018-2019 il Circolo territoriale della Spezia di Libertà&Giustizia aveva condiviso con alcuni Istituti superiori della città il progetto ”Costituzione nelle scuole spezzine”, mirato all'approfondimento di alcuni temi della nostra Costituzione. Il progetto si avvalse della partecipazione di docenti universitari e ricercatori di diritto costituzionale. Visto l'apprezzamento ricevuto da studenti e docenti, si è ritenuto di ripetere l'iniziativa nell'attuale stagione scolastica con il coinvolgimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ambito Territoriale della Spezia, che ne ha condiviso lo spirito affiancandosi proficuamente nella gestione.



Le sopravvenute vicende di ordine sanitario che hanno portato alla sospensione delle attività che si svolgono normalmente nelle aule scolastiche, hanno determinato, come è noto, la necessità di proseguire l'attività didattica attraverso i mezzi di comunicazione, oggi di largo utilizzo, messi a disposizione dai sistemi informativi. Non è venuto meno neanche il progetto condiviso da Libertà&Giustizia ed Ufficio Scolastico Provinciale che ha offerto l'opportunità di lezioni via web sui temi indicati dagli Istituti interessati all'iniziativa (ITIS “Capellini-Sauro”, Liceo Scientifico “A.Pacinotti”, Istituto Alberghiero “G.Casini”, Istituto Tecnico Commerciale e Tecnologico Fossati-Da Passano, ISISS “Einaudi-Chiodo”).



Le lezioni, oggi nella disponibilità dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ambito Territoriale della Spezia, sono tenute dal Prof. Saulle Panizza (ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Pisa), Prof. Francesco Pallante (ordinario di Diritto Costituzionale dell'Università di Torino), dott. Fabio Pacini (coordinatore dell'area di ricerca PARS della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa), Avv. Francesca Paruzzo (docente Università degli Studi di Torino, specializzazione in diritto) ed affrontano i seguenti temi: Principi fondamentali della Costituzione italiana - la Repubblica parlamentare - rapporti fra Governo e Parlamento; I poteri separati dello Stato; La Magistratura - funzioni e rapporti con gli altri organi dello Stato; La Costituzione italiana: la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

Concetto di democrazia e sua evoluzione - la rappresentanza - rapporto fra numero rappresentanti e popolazione nelle assemblee rappresentative. Decentramento – Titolo V. E' a disposizione anche la riproduzione audio del celebre discorso di Piero Calamandrei rivolto agli studenti milanesi il 26 gennaio 1955.