"Cosa resta della rivoluzione", la commedia brillante al Nuovo

La Spezia - "Cosa resta della rivoluzione" esce in esclusiva al cinema il Nuovo da lunedi 14 settembre a Mercoledi 16 , Il film d’esordio alla regia dell’attrice e sceneggiatrice francese Judith Davis, è stato realizzato da Agat Films&Cie di Robert Guediguian, produttori anche de "Il giovane Karl Marx". È una deliziosa commedia che affronta il tema dell'impegno politico com'era una volta, ora non più proponibile, almeno non con gli stessi schemi, non con gli stessi modelli. Il film è credibile, nei toni misurati e negli ambienti, negli effetti umoristici ed emozionali. Ha uno stile tutto suo. Non cerca la risata con l’equivoco della classica commedia. È un sorriso malinconico quello dello spettatore. Che assiste al bisogno di re-inventarsi, quando si è convinti che i padri hanno arraffato tutto, lasciando solo le briciole e a volte nemmeno quelle. Dal Sessantotto è passato davvero tanto tempo e ci si è parlati addosso abbastanza. Angèle lo investe di odio e amore, gli stessi della regista, che sceglie come sottotitolo del suo film “Commedia brillante per chi vuole cambiare il mondo”. L'impaccio dei personaggi impegnati e confusi infatti non scade mai nel ridicolo, perché il film non vuole essere uno scimmiottamento dei tempi andati, bensì stimolo all'azione, oggi, se pure tra mille difficoltà. E la ricerca ostinata delle parole per orientarla esprime tutta la sua necessità. Orario spettacoli: lunedì 14 alle 17.30, martedì 15 e mercoledì 16 alle 21.