"Coppélia" con il Royal Ballet in diretta al Nuovo

La Spezia - Affascinante e divertente, Coppélia racconta una storia che fonde amore, malizia e bambole meccaniche. Un classico del balletto, che il Royal Ballet presenta in diretta mondiale al cinema Il Nuovo La Spezia, martedì 10 dicembre alle 20.15 nella coreografia di Ninette de Valois.

A interpretare il titolo due stelle della compagnia londinese: Marianela Nunez nei panni della vivace Swanilda e Vadim Muntagirov in quelli dell’amatissimo Franz, mentre il caratterista Gary Avis sarà il Dr. Coppélius.



La storia racconta della bellissima figlia del Dr. Coppélius, di nome Coppélia. Franz si infatua di lei nel vederla seduta al balcone del dottore. La fidanzata di Franz, Swanilda, è molto turbata. Lei e le sue amiche fanno irruzione in casa e scoprono che in realtà Coppélia è una delle tante bambole meccaniche a grandezza naturale realizzate dal mago. Il dottor Coppélius rapisce Franz; ha intenzione di mettere a punto un sacrificio umano e quindi consentire a Coppélia di prendere vita. Tuttavia, Swanilda riesce a salvare Franz facendo ballare le bambole meccaniche; distrae così Coppélius in modo che lei e Franz possano scappare. Fortunatamente il dottor Coppélius non è così malvagio come sembra, e nell'atto finale fa pace con Swanilda e Franz, che ora sono liberi di celebrare il loro matrimonio.



Trasmessa in oltre 1000 cinema in 54 paesi del mondo, Coppélia con il Royal BAllet in Italia è distribuita da Nexo Digital in collaborazione con Danza&Danza e Danzadove.