"Cooking quiz" avrà gli studenti del Casini come "concorrenti"

La Spezia - Partirà ufficialmente lunedì 9 marzo il game-show televisivo Cooking quiz, il format originale ed innovativo nel quale si sfidano gli studenti dei più importanti istituti alberghieri d'Italia. La scorsa edizione televisiva del format ha fatto registrare un record di ascolti con oltre 900mila telespettatori che hanno seguito la trasmissione quotidianamente in tutta Italia. Tutte le puntate del Cooking Quiz sono realizzate all’interno delle scuole, con gli studenti che per l’occasione vestono i panni di “concorrenti”.

In Liguria andrà in onda su su TeleCupole, canale 94 dal Lunedì al Venerdì alle 18.30 e in replica da Martedì a Sabato alle ore 01.30. Inoltre sarà possibile vedere in tutta Italia la trasmissione sul Canale SKY 845 e su TVSAT canale 422 da Lunedì a Venerdì alle 18.30 e in replica da Martedì a Sabato alle ore 01.30. Presto sarà registrata la trasmissione anche all'Alberghiero "Casini" di La Spezia.



Orari, canali e tutte le informazioni su cookingquiz.it