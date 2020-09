"Controvento - Il festival delle nuove rotte" questo week end all'Arci Canaletto

La Spezia - Proseguono oggi e domani gli eventi di Controvento - Il Festival delle nuove rotte - in programma questo fine settimana preso il Circolo Arci Canaletto, in Via Don Bosco 2.

L'evento è realizzato da Arci La Spezia, Unione degli Studenti e Rete della Conoscenza, con il supporto del ministero del Lavoro e della Regione Liguria.



Ecco gli appuntamenti in programma:



Sabato 5 settembre

- alle 18

"RESISTENZA VIRALE - solidarietà e mutualismo durante e oltre la pandemia; interverranno Andrea Polacchi ( Resp Nazionale Arci Mutualismo), Alessio Artico (Resp Regionale Arci Mutualismo) e Serena Vitucci (Circolo Lato B Milano).

È prevista la partecipazione di realtà sociali, sindacali e solidali locali come CGIL, Auser, Banco delle Povertà.



- alle 21

MUSICA DAL GOLFO - concerto di due giovani gruppi locali

Postura e Andrea e la sua band poliforma.



Domenica 6 settembre

- alle 18

si terrà invece l'assemblea conclusiva dal titolo: "Lavoro, ambiente, istruzione e solidarietà all'epoca del Covid".

La nostra associazione invita movimenti, sindacati, realtà sociali e cittadinanza a confrontarsi sulla sfide che si aprono nella difficile fase economica e sociale che stiamo attraversando.

Interverranno: Walter Massa ( Arci), Andrea Torti (Coordinamento Nazionale Fridays For Future), Simona Fabiani (Area politiche di sviluppo Politiche per il clima e l'ambiente - CGIL).