“Concerti a Teatro”, ultimi giorni di campagna abbonamenti

La Spezia - Si avvicina l’avvio della settima edizione di “Concerti a Teatro”, la rassegna di musica classica promossa dalla Fondazione Carispezia che da martedì 28 gennaio porterà in scena al Teatro Civico della Spezia e, per la prima volta,

anche al Teatro degli Impavidi di Sarzana un cartellone di prestigio, arricchito dal consueto programma di guide all’ascolto e incontri con gli artisti. Undici appuntamenti con la grande musica classica, che vedranno protagonisti fino ad aprile 2020 interpreti nazionali e internazionali - come il violinista argentino Andrès Gabetta con il suo ensemble barocco d’archi, il celebre Quartetto Belcea, il duo pianistico più famoso al mondo formato dalle sorelle Labèque e il compositore e violoncellista Giovanni Sollima, per citarne solo alcuni – incluso il ritorno di uno spettacolo che unirà

musica e danza, nell’ottica della contaminazione tra linguaggi diversi.



C’è tempo fino al 28 gennaio - data del primo concerto in programma - per abbonarsi al prezzo più conveniente ai 9 concerti previsti al Teatro Civico della Spezia: 90 euro è infatti il costo massimo dell’abbonamento, con speciali agevolazioni per studenti universitari e giovani under 19, per cui l’abbonamento costerà 35 euro. Sono già in vendita anche i biglietti per i due appuntamenti che si terranno a febbraio e marzo al Teatro degli Impavidi di Sarzana (biglietto intero: costo massimo 15 euro; ridotto e studenti universitari: 10 euro; under 19: 5 euro). La prevendita è attiva presso le biglietterie dei due teatri e sul sito www.vivaticket.it. Nell’ambito delle varie attività di presentazione della rassegna, venerdì 17 gennaio alle 17.30, nella sala consiliare del Comune di Sarzana, è previsto un incontro dedicato in particolare ai due concerti che si terranno al Teatro degli Impavidi, novità della stagione 2020. La presentazione, aperta alla cittadinanza, sarà curata da Miren Etxaniz, direttore artistico della rassegna, e fornirà approfondimenti sugli artisti attesi - il Quartetto Belcea e la pianista Mariangela Vacatello - sulle musiche eseguite e sui compositori, sull’intera

rassegna e sulle iniziative collaterali. Il programma completo di “Concerti a Teatro” e le relative informazioni sono disponibili su www.fondazionecarispezia.it - tel. 0187 258617.



Programma Stagione 2020

Martedì 28 gennaio - Teatro Civico La Spezia

Gabetta Consort

Andrés Gabetta violino e direzione

Mario Stefano Pietrodarchi bandoneon

Vivaldi - Piazzolla - Molinelli



Martedì 4 febbraio - Teatro degli Impavidi Sarzana

Quartetto Belcea

Corina Belcea violino

Axel Schacher violino

Antoine Lederlin violoncello

Krzysztof Chorzelski viola

Beethoven



Martedì 11 febbraio - Teatro Civico La Spezia

Katia e Marielle Labèque pianoforti

Ravel - Bernstein - Philip Glass - Bryce Dessner



Giovedì 20 febbraio - Teatro Civico La Spezia

Federico Colli pianoforte

Quartetto Guadagnini

Fabrizio Zoffoli violino

Cristina Papini violino

Matteo Rocchi viola

Alessandra Cefaliello violoncello

Mozart - Schumann - Shostakovich



Giovedì 5 marzo - Teatro Civico La Spezia

Cristina Zavalloni voce

Tetraktis Percussioni Gianluca Saveri, Laura Mancini, Gianni Maestrucci, Leonardo Ramadori

John Cage - Ligeti - Hans Werner Henze



Lunedì 16 marzo - Teatro Civico La Spezia

Nikolai Lugansky pianoforte

Beethoven - Franck - Rachmaninov



Mercoledì 25 marzo - Teatro degli Impavidi Sarzana

Mariangela Vacatello pianoforte

Schumann - Chopin



Martedì 31 marzo - Teatro Civico La Spezia

Giovanni Sollima violoncello

Avi Avital mandolino

Frescobaldi - Scarlatti - Eliodoro Sollima - Giovanni Sollima



Lunedì 6 aprile - Teatro Civico La Spezia

Alexandra Dovgan pianoforte

Beethoven - Schubert - Chopin - Rachmaninov



Venerdì 17 aprile - Teatro Civico La Spezia

Martin Fröst clarinetto

Vikingur Ólafsson pianoforte

Brahms - Bartók - Ólafsson/Fröst - Poulenc



Martedì 28 aprile - Teatro Civico La Spezia

DEOS - Danse Ensemble Opera Studio

“Portrait à danser” - Spettacolo di danza e musica

in collaborazione con Centro Studi Danza di Loredana Rovagna

coreografia: Giovanni Di Cicco

Giuseppe Francese, viola