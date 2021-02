“Concerti a Teatro”, ancora pochi giorni per essere concorrenti o membri della giuria

La Spezia - Ancora pochi giorni – fino a martedì 16 febbraio – per iscriversi come concorrenti o come membri della giuria popolare al Premio Pianistico “Concerti a Teatro” promosso dalla Fondazione Carispezia. Un concorso nazionale online per giovani pianisti under 30 che saranno valutati da una giuria popolare formata da cittadini della provincia della Spezia e di Massa Carrara, iscritti su base volontaria.

Il Premio si pone in continuità con la rassegna di musica classica “Concerti a Teatro” della Fondazione, che nell’arco di sette edizioni ha proposto alcuni dei più rinomati artisti del panorama musicale internazionale. L’impossibilità di realizzare eventi in presenza, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, ha spinto la Fondazione a individuare forme alternative per mantenere vivo il legame con il pubblico e valorizzare la musica come strumento di crescita culturale per la comunità.

“Il concorso vuole ricreare l’ambiente del teatro stabilendo un contatto diretto tra il pubblico e i musicisti – spiega Miren Etxaniz, direttore artistico dei “Concerti a Teatro” – Il pubblico si ‘trasformerà’ infatti in questa iniziativa in una giuria che applaudirà virtualmente, attraverso le votazioni online, giovani pianisti provenienti da tutta Italia. Il ‘suonare a distanza’ riguadagna così un senso più compiuto: il pianista suona per una platea digitalmente riunita per ascoltarlo e partecipare attivamente alla sua esecuzione. Per ristabilire l’atmosfera del teatro la giuria avrà la possibilità di dialogare con musicisti del territorio che settimanalmente si metteranno a disposizione attraverso video-conferenze. Il nostro augurio è di trovare tra i concorrenti giovani valenti pianisti che vorranno mettersi in gioco e un folto pubblico di appassionati di musica che si coinvolgeranno in maniera attiva in questo nuovo percorso dei ‘Concerti a Teatro’, per la prima volta o come continuazione della loro affezione verso la rassegna”.

Le modalità di partecipazione

I concorrenti, giovani pianisti under 30, potranno iscriversi online sul sito www.concertiateatro.it e inviare una registrazione video con l’esecuzione di brani per pianoforte.

I video saranno valutati da una giuria popolare che avrà accesso a una piattaforma riservata all’interno del sito, in cui poter vedere e ascoltare le registrazioni dei concorrenti e votare online i loro musicisti preferiti.

La giuria sarà affiancata da un comitato artistico composto da musicisti in rappresentanza di enti di formazione e dell’associazionismo musicale locale, che potrà supportare i giurati nell’approfondimento degli indicatori forniti per la valutazione, senza entrare nel merito delle votazioni.







In palio per i tre finalisti ci saranno borse di studio, oltre alla possibilità di esibirsi nelle prossime edizioni della rassegna “Concerti a Teatro”, del “Lerici Music Festival” e della stagione concertistica della Società dei Concerti Onlus - La Spezia.

Tutti i curiosi e appassionati di musica, giovani e adulti senza limiti di età, che vorranno fare parte della giuria potranno iscriversi sul sito www.concertiateatro.it, nella sezione “giuria popolare”, compilando una semplice scheda online.

Le iscrizioni per partecipare al Premio come concorrenti o come giurati sono aperte fino alle ore 12.00 del 16 febbraio 2021.



Informazioni e regolamento completo su www.concertiateatro.it.