“Competenze di cittadinanza globale percorsi nel blu” studenti in prima linea

La Spezia - Nei giorni scorsi Il progetto “Competenze di cittadinanza globale percorsi nel blu” della scuola Capofila ISA2 “2 giugno”, ha concluso il percorso di formazione degli studenti coinvolti nel progetto, con la realizzazione del “First Students Marine Citizen Science Conference”, il primo convegno divulgativo di Citizen Science nel campo delle scienze marine ad essere condotto interamente dai 48 studenti del BIOTeam del Progetto, provenienti dalle scuole dell’ISA2, ISA4, ISA9 e dal Liceo Scientifico “Pacinotti”.

L’evento pubblico segna il coronamento di un impegno costante nel monitoraggio costiero lungo le spiagge del litorale del levante Ligure e Tirreno settentrionale, all’interno del quale, la Docente -Ricercatrice Erika Mioni, titolare del Progetto Percorsi nel Blu, ed Esperta del PON, supportata dai docenti Roberto Traverso dell’ISA4 e Anna Canepa dell’ ISA2, ha promosso nel corso dell’anno dei BIOBLitz di monitoraggio costiero biologico emerso e sommerso in snorkeling presso il Parco Marino delle 5 Terre, San Rossore e l’Isola di Pianosa. Il convegno è stato interamente centrato sul percorso vissuto dagli studenti del BIOTeam, sulla divulgazione delle potenzialità formative e applicative delle STEM nel campo del monitoraggio costiero marino e sulla valorizzazione di nuove competenze scientifiche di cittadinanza attiva, partecipata e condivisa.

Durante la manifestazione scientifica, a portare i saluti delle Istituzioni in Partnership con il Progetto PON, sono intervenuti in numerosi, sottolineando il valore sociale del Net Work creato dal progetto tra le Scuole coinvolte, gli Enti di Ricerca (CNR - ISMAR) e Istituzioni territoriali. Il primo a portare il saluto al Dirigente Scolastico dell’ISA2, Sandra Fabiani e al pubblico di studenti, cittadini e docenti presenti, è stato il Sindaco, Pierluigi Peracchini; a seguire: il prof. Roberto Antiga, in rappresentanza dell’ Ufficio Scolastico Provinciale; il prof Roberto Centi, Vicario delegato dal Liceo Scientifico “Pacinotti”; il Primo Maresciallo Pietro Ruberto, delegato della Capitaneria di Porto della Spezia; Francesco Longardo, Presidente in rappresentanza dell’intera Associazione ONLUS “Life on the Sea”; Andrea Cremoncini membro ed ex Presidente del Rotary Club della Spezia; Daniele Biagioni, Presidente del Consiglio d’Istituto dell’ISA 2 e Roberta Torracca , Vicaria delegata dall’ Istituto Comprensivo di Portovenere .

La manifestazione, strutturata come un vero e proprio convegno scientifico e condotto dagli studenti del BIOTeam, si è aperta con una Conferenza di restituzione, all’interno della quale si è dato spazio agli interventi dei Partner del progetto PON e degli studenti; a seguire, l’apertura dei lavori del Convegno, ha dato inizio alle presentazioni di slide informative, alla discussione di poster più tecnici, frutto dei dati raccolti all’interno dei Parchi delle 5 Terre, San Rossore e Pianosa e alle attività di microscopia e ludico scientifiche, a cura egli studenti più piccoli.

Un anno scolastico trascorso ricco di novità per il progetto Percorsi nel Blu, un progetto attivo dal 2011, che dopo prestigiosi riconoscimenti internazionali (Premio speciale RAMOGE) e la partecipazione a documentari televisivi come “Linea Blu” e “Le stelle blu del Mediterraneo” e una solida Partnership con il CNR ISMAR, ora si vede promosso dal MIUR con un PON e supportato dai Fondi Strutturali Europei.

Il Progetto Percorsi nel Blu, creato e promosso con costanza e determinazione da Erika Mioni, Docente-Ricercatrice presso l’ISA” “2 giugno” , con il prezioso supporto avuto nel tempo dalle Dirigenti Scolastiche Antonella Minucci e Sandra Fabiani, vede la scuola dell’ISA2 come Capofila di un’ampia Rete di scuole che, colloca al centro del proprio punto di forza la divulgazione scientifica delle scienze marine coinvolgendo attivamente in attività di ricerca partecipata gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, oltre che le stesse famiglie degli studenti e i cittadini volontari nella raccolta di dati scientifici.

In questo anno scolastico non son mancate altre preziose collaborazioni parallele e legate all’Alternanza Scuola Lavoro con l’IISS Capellini Sauro e il Liceo Linguistico Mazzini, in collaborazione con l’Università di Milano – Bicocca per l’attivazione di Tesi di Laurea sviluppate all’interno del Progetto Percorsi nel Blu.