"City Hunter. Private Eyes" al Nuovo dopo il successo clamoroso in Giappone

La Spezia - In occasione del 30° anniversario della prima messa in onda della celebre serie e dopo aver sbaragliato il botteghino giapponese con oltre 1 miliardo e mezzo di yen incassati



Si parte il 2, 3 e 4 settembre al cinema Il Nuovo alle 21.15 con un personaggio diventato leggenda per tutti gli appassionati. City Hunter. Private Eyes è infatti il nuovo lungometraggio realizzato in occasione del 30° anniversario della prima messa in onda giapponese della celebre serie animata. Una storia originale ricca di nuovi personaggi, ma anche di tutte le vecchie, mitiche conoscenze che abbiamo imparato ad amare. City Hunter è l’ormai celebre investigatore privato ossessionato dalle belle donne e sempre a caccia di criminali. Il suo quartier generale è a Shinjuku, a Tokyo. È da qui che City Hunter e la collega Kaori fanno partire le loro indagini. La loro ultima cliente è una modella, Ai Shindo, minacciata da misteriosi criminali e inconsapevolmente in possesso di una “chiave” legata a una cospirazione che coinvolge l’intera città. Riuscirà Ryo Saeba a proteggere Ai e a salvare tutta Tokyo?



Dopo City Hunter. Private Eyes, diretto da Kenji Kodama, la stagione proseguirà con Weathering With You, nuova gemma del maestro Makoto Shinkai, e con Children of the Sea, colossal d’animazione diretto da Ayumu Watanabe e tratto dal manga di Daisuke Igarashi.