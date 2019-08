La Spezia - Da lunedì 2 a mercoledì 4 settembre ultimo appuntamento dell’anno con "Cinque musei in un castello. E... state con noi", incontri proposti dai Musei Civici della Spezia, in collaborazione con la Coop Zoe, per un'estate ricca di esperienze laboratoriali, per conoscere e sperimentare l'archeologia e la storia, l'arte e l'antropologia nello splendido contesto del Castello di San Giorgio (via XVII Marzo). Il Museo del Sigillo dedica i suoi incontri al genio di Leonardo da Vinci con laboratori progettati per bambini tra i 6 (che abbiamo svolto il primo anno della scuola primaria) e gli 11 anni. I laboratori – con prenotazione obbligatoria - si terranno con orario 9-13 negli spazi del Castello di San Giorgio, in via XXVII Marzo, alla Spezia. Per informazioni e prenotazioni contattare il Museo del Castello: 0187.751142 - sangiorgio@laspeziacultura.it e didattica@zoecoop.it



Lunedì 2 settembre "Il sigillo di Leonardo"

Intaglieremo il nostro sigillo per siglare un messaggio scritto da destra a sinistra con penna d’oca e antico inchiostro (sembra facile…) e ci divertiremo a ritrarci nei panni dei personaggi nei dipinti di Leonardo, mentre cercheremo di risolvere indovinelli e sfide di bravura ideati dal grande Maestro.



Martedì 3 settembre "Festa alla corte dei duchi di Milano"

Dopo esserci trasformati in dame e nobiluomini ricostruiremo in 3D la “sala verde” del Castello Sforzesco, ambientando la famosa Festa del Paradiso con personaggi e giochi di luce inventati da Leonardo.



Mercoledì 4 settembre "Colpi di genio"

Ci caleremo nei panni di collaboratori pieni di risorse, aiutando Leonardo a costruire le sue fantastiche macchine che proveremo a far funzionare (senza rimetterci l’osso del collo).

Gran finale con costruzione e gara dei “Biscioni sforzeschi”.