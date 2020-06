"Che fare quando il mondo è in fiamme?" in streaming al Nuovo

La Spezia - Più che mai attuale "Che fare quando il mondo è in fiamme?" (What You Gonna Do When The World’s On Fire?) di Roberto Minervini arriva al NUOVO -ASTORIA -GARIBALDI STREAMING su MioCinema lunedì 8 giugno alle ore 21.

Si tratta di un contenuto estremamente attuale, di cui tutti stanno parlando perché aveva in qualche modo anticipato le tristi vicende americane e le rivolte che stanno attraversando gli Stati Uniti.

Roberto Minervini, apprezzatissimo regista italiano che vive in US, sarà in diretta con le nostre sale lunedì 8 alle 21 per parlare della situazione americana e del suo film, presentato in concorso a Venezia e vincitore del Miglior Documentario al London Film Festival.Introduce Nicola Lagioia, scrittore vincitore del Premio Strega e direttore del Salone internazionale del Festival di Torino.

Un evento molto prestigioso e un approfondimento quanto mai necessario per il nostro pubblico.

Nell'estate del 2017 una serie di brutali uccisioni di giovani afroamericani per mano della polizia scuote gli Stati Uniti. Una comunità nera del Sud americano affronta gli effetti persistenti del passato cercando di sopravvivere in un paese che non è dalla parte della sua gente. Intanto le Black Panther organizzano una manifestazione di protesta contro la brutalità della polizia. Una riflessione sul concetto di razza in America dal regista di Louisiana (The Other Side) e Stop the Pounding Heart.