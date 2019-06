'Capolavori rubati', Nannipieri al CAMeC

La Spezia - Venerdì 14 giugno ore 18.00 al CAMeC della Spezia appuntamento a ingresso libero con 'Capolavori rubati' e il suo autore Luca Nannipieri.

Omicidi, furti, razzie, contrabbando, roghi e confische hanno contraddistinto, ieri come oggi, la vita di molti capolavori artistici.

Luca Nannipieri, storico e critico d'arte, ne ha raccontato le storie al Caffè di RaiUno. Prendendo le mosse e anche il titolo da quella rubrica televisiva, la casa editrice Skira le ha raccolte in un libro, Capolavori rubati, appena dato alle stampe. Dalle statue della classicità, come il cratere di Eufronio o l'Atleta di Fano, comunemente attribuito a Lisippo, alle opere di Piero della Francesca e Raffaello, Leonardo da Vinci e Michelangelo, Mantegna, Tintoretto e Caravaggio, sino a Rubens, Vermeer, Degas, Monet, Renoir, Klimt, Picasso e Munch, le vicende narrate sono tantissime, alcune celeberrime, come quella del furto della Gioconda, altre invece poco conosciute, alcune felicemente risolte, molte ancora sotto indagine.



PROSSIMI APPUNTAMENTI AL CAMeC

giovedì 20 giugno, ore 18: presentazione del catalogo della mostra Aidyn Zeinalov. My way to Italy. Una storia alla Spezia. Intervengono l'artista, Marzia Ratti, Veronica Ferretti, Carlo Visintini

venerdì 28 giugno, ore 19: inaugurazione della mostra Claudio Papola. Uomo del mio tempo