"Camera doppia" per Fink e Benassi a Torino

La Spezia - L'arte fotografica e lo stile inimitabile di due grandi della fotografia affiancati nel nuovo format "Camera doppia" organizzato dal Centro italiano per la fotografia di Torino, visitabile fino al 29 settembre. I due mostri sacri della macchina fotografica in mostra sono Larry Fink, oggi 78enne e per mezzo secolo titolare della titolare di cattedra alla Yale University, e Jacopo Benassi che a partire dagli anni Novanta ha impresso su pellicola il mondo underground partendo proprio dalla Spezia da autodidatta.

L'idea di affiancare i due artisti è del curatore Walter Guadagnini che ha scelto per Larry Fink " Unbridled Curiosity' e "Crack" per Benassi.

"Crack – commenta in una nota del Centro Italiano per la Fotografia di Torino – è un atlante del corpo, elaborato tra gli estremi della plastica antica e della flagranza fisica contemporanea. Il risultato è la sottolineatura non solo della decadenza in agguato tanto per il corpo umano quanto per il corpo scolpito, ma anche, e forse più, della possibilità di ricomposizione delle fratture, delle rotture e del fascino che anche questi elementi assumono nella nostra lettura del corpo e della forma. A tale visione concorrono anche l’incorniciatura delle singole opere e l’intero, sorprendente allestimento della mostra, che sono parte integrante del progetto espositivo e caricano le immagini di un’ulteriore, vitale tensione".La mostra è prodotta da “Fotografia Europea” di Reggio Emilia.

Unbridled Curiosity, si legge tra le pagine del Centro Italiano per la fotografia, è la selezione in bianco e nero e di grande potenza estetica, mira a evidenziare quei legami tra le persone e tra le persone e i luoghi che Fink, nel corso di tutta la sua carriera, ha saputo immortalare con occhio attento e “sfrenata curiosità”, mischiandosi ai contesti, rubando momenti di intimità e mettendo in evidenza l’anima dei soggetti ritratti. Le grandi battaglie civili, i party esclusivi tra Hollywood e i grandi musei, la vita rurale, le palestre pugilistiche: nulla sfugge all’obiettivo di Fink.



"La mia vita è una cascata di rivelazioni empatiche – commenta Larry Fink tra le pagine del portale del Centro - . Una vita spesa cercando di costruire ponti tra le classi, le fatiche, i piaceri e le paure del dolore. Una vita trascorsa ad accumulare immagini che attestano un senso di meraviglia sensuale e sociale.Questo spettacolo è un viaggio sconnesso attraverso molte esperienze e sensazioni. È una testimonianza di curiosità sfrenata".