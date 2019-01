"Buon anno in canto" con la voce e i brani di Jenny Fumanti

La Spezia - Stasera alle 21 al teatro Palmaria in via Don Pertile 12 al Canaletto, si terrà il concerto di musica leggera “VibrarCantando2019 - Buon Anno in canto”. Sul palco la cantautrice e musicoterapeuta spezzina Jenny Fumanti che, oltre alle sue canzoni, ha scelto un repertorio di canzoni italiane e internazionali che aprono l’animo a propositi dell’ottimismo della volontà, al coraggio e alla speranza per augurare a tutti i presenti un buon anno.

L’evento è stato organizzato e promosso dalla Parrocchia Maria Ausiliatrice in collaborazione con l’associazione no profit CA.TE.RI.NA. e intende essere un momento nel quale attraverso musica, parole e canto ci si possa soffermare ritrovandosi tutti insieme bambini, ragazzi e adulti in un clima di amicizia e rispetto per scambiarsi di auguri per il nuovo anno.

Sul palco con Jenny ci saranno anche i ballerini della scuola La Maison de la Danse di via Fontevivo e i bambini e i ragazzi dell’oratorio per il canto finale.

L’evento ha il patrocinio del Comune di La Spezia. L’ingresso è gratuito.

La cittadinanza è invitata a partecipare.