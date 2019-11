'Buon Vicinato', appuntamento in Mediateca

La Spezia - Nell'ambito della Giornata del Volontariato il prossimo 3 Dicembre alle 15, presso la Mediateca Sergio Fregoso, in via Firenze, si terrà l'evento diretto alla promozione dell'attività di 'Buon Vicinato' 2019-2020 all'interno del Progetto di Cittadinanza Attiva, le cui linee guida sono messe a disposizione dai Servizi Sociosanitari del Comune della Spezia. Il

progetto si svolge in co-progettazione nell'ambito del cosidetto 'welfare generativo' e lo sviluppo di comunità nei Comuni della Spezia e di Lerici. Nel progetto sono impegnate diverse Associazioni Spezzine: Anteas, capofila del

progetto, Aidea Solidarietà La Spezia, Ada, Auser, Mondo Piccolo, La Piccola Matita, Aidea La Spezia in collaborazione con I Servizi Sociali del Comune della Spezia.



L'obiettivo è quello di promuovere e diffondere questo servizio di solidarietà ed assistenza che grazie all'impegno di volontari risponde ai bisogni di persone anziane, disabili, con problematiche di carattere psichiatrico, o semplicemente sole, che necessitano di aiuto nella loro quotidianità. I volontari impegnati, sia alla Spezia che a Lerici, vengono inseriti in un preciso programma di formazione messo in atto da Anteas La Spezia, seguiti da assistenti sociali e psicologi in base al tipo di utenza che richiede l'aiuto. L'evento in programma ha lo scopo di far conoscere alla cittadinanza questo servizio, chiamato 'Buoni Vicini', per allargare una rete di assistenza così preziosa per tutti.