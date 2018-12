"Brin Natale", il Comitato Quartiere Umbertino in prima linea per la solidarietà

La Spezia - L'attività dei volontari del Comitato Quartiere Umberto I per l'animazione sociale e culturale e per la solidarietà non si ferma. E anzi, come ogni anno, nel periodo natalizio si arricchisce di rinnovato impegno, "per offrire alla cittadinanza - come spiega il presidente Jacopo Schiffini - momenti di aggregazione e iniziative benefiche, che ben si sposano con il clima della festa che si avvicina e con la volontà di rendere sempre più vivo e vivibile il quartiere".



Il primo dei prossimi appuntamenti sarà la manifestazione organizzata insieme a Telethon, che si svolgerà in Piazza Brin sabato 15 dicembre, a partire dalle 15.

Promosso in collaborazione con le associazioni Labulè, Galleggiante e con i commercianti del quartiere, l'evento patrocinato dal Comune della Spezia, sarà caratterizzato da esibizioni di danza e arti circensi, dalla performance del gruppo musicale Despesa, dal laboratorio per i bambini a cura della "Scuola del Circo Galleggiante", dalle bancarelle del mercatino hobbistico, del baratto dei giocattoli e della pesca di beneficenza. Parteciperanno alla manifestazione la scuola “V. Alfieri" con il coro realizzato all'interno del progetto "Una band all'Alfieri" sostenuto dalla Fondazione Carispezia, e quella del "2 Giugno" con materiali autoprodotti. I fondi raccolti durante l’iniziativa saranno devoluti alla ricerca scientifica contro le malattie genetiche e le leucemie, attività sostenute da Fondazione Telethon e Ail che saranno presenti con le loro postazioni durante l'evento.