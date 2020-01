"Bacicio do Tin", romanzo cult della spezzinità torna in libreria

La Spezia - Una bella sorpresa per i lettori porta questo inizio del 2020. Il 14 gennaio torna in libreria "Baciio do Tin. Corsaro dell'imperatore e pirata in alto Tirreno", opera cult di Alberto Cavanna edita da Mursia, che cura la ristampa, per la prima volta 15 anni fa e diventato un punto di riferimento trasversale per gli amanti del romanzo d'avventura, di quello marinaresco e di quello storico. E ovviamente per gli spezzini e dei liguri tutti, che riconoscono il proprio mare nello sfondo del libro e il proprio carattere in quello del protagonista.



Sinossi

Fu il destino a trasformare il marinaio spezzino Giovanni Battista Caviciòli in uno dei più temuti pirati del Tirreno: dalla Spezia a Trafalgar e dall’Atlantico alla Costa Azzurra, corre veloce la vita del Bacicio tra navi e guerre, furti e amori, ricchezze e miserie. Alla ricerca del suo tesoro, uno strampalato biografo cerca di ricalcare le impronte lasciate sulla sabbia dal marinaio divenuto corsaro per necessità sempre che un’onda non le cancelli prima. Il romanzo è stato pubblicato nella prima stesura nel 2003. Le nuove ricerche del biografo infaticabile hanno portato a questa revisione



Alberto Cavanna, costruttore di navi e di storie, vive nel golfo della Spezia. Con questo libro si è classificato al secondo posto del Premio Selezione Bancarella 2004.

Con Mursia ha pubblicato anche Storie di navi, di viaggi e di relitti (2001), Nelson e noi (2006) e i romanzi per ragazzi Il fantasma di Montecristo (2204), Il segreto dell'Isola-che-non-c'è (2005) e La nave maledetta (2007), nella Collana Piccoli Pirati.