"Assassinio sull'Orient express" in versione originale al Nuovo

Il film sarà in visione lunedì e martedì. Tratto dal più celebre romanzo della regina del giallo Agatha Christie

La Spezia - L’attore francese Vincent Cassel ha dichiarato in un’intervista che la “casta dei doppiatori italiani è come una mafia”: l’esagerazione è evidente, ma mette in luce da una parte un’indubbia abilità dell’industria del doppiaggio italiano, e dall’altra l’impossibilità di apprezzare un film in lingua originale con le intonazioni e le espressioni originali degli attori. È pur vero che molti film stranieri acquistano, a volte, maggior spessore se doppiati in italiano. Al contempo, se c’è un aumento dei cinema con film in lingua originale un motivo è dato – oltre dalla multiculturalità della nostra società – anche da un incremento delle richieste di utenti italiani che scelgono di vedere i film in lingua originale – con o senza sottotitoli – come metodo didattico di apprendimento delle lingue o per la semplice curiosità di ascoltare la voce originale dei divi del cinema.



Il Nuovo dopo "My Generation", questa settimana propone lunedi 5 febbraio alle 17-19-21 e martedi 6 febbraio alle 21 "Murder on the Orient-Express" (Assassinio sull'Orient express), in versione originale con sottotitoli in italiano. Il film è tratto dal più celebre romanzo della regina del giallo Agatha Christie. Sul treno più lussuoso d’Europa, bloccato nella neve, avviene un misterioso omicidio. Dodici sono i sospettati e toccherà al celebre investigatore Hercule Poirot risolvere l’intricato mistero.When a murder occurs on the train he’s travelling on, celebrated detective Hercule Poirot is recruited to solve the case.