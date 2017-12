`Aspettando Spezialand vol.2`, la differenziata si farà per colore

Un talk-show molto particolare nel venerdì sera di Bacchus.

La Spezia - Saranno i consiglieri comunali Maria Grazia Frijia (Fratelli d'Italia), Marco Raffaelli (Pd), Marco Tarabugi (La Spezia popolare) e Simone Vatteroni (Lega) i protagonisti del dibattito semiserio di 'Aspettando Spezialand vol.2', imperdibile talk in programma venerdì 29 dicembre dalle 21.30 all'osteria 'Da Bacchus' (Viale Amendola 106, La Spezia). La conversazione a quattro, moderata dal giornalista Niccolò Re, affronterà temi quali sanità, turismo, integrazione e sicurezza. La serata sarà anche occasione per presentare la strepitosa mascotte di Spezialand. Inoltre, saranno illustrati al pubblico i principali provvedimenti che l'amministrazione comunale intende adottare per il 2018, su tutti la raccolta differenziata per colore. Chiuderà la serata un'asta benefica nell'ambito della quale sarà possibile aggiudicarsi prestigiosi beni come il Giampe-drone (usato da Arpal per vedere se il vento è cambiato), il ramo Ambiente di Acam e alcuni biglietti per le attrazioni di Spezialand. Infine, vera chicca, musica dal vivo con il gruppo 'Le famose risorse', composte da giovani migranti economici. Per info: 348 8014626