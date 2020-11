'Artisti per la musica': nuova mostra online degli artisti cattolici

La Spezia - Con lodevole impegno ed altrettanta passione l’Ucai della Spezia prosegue la programmazione espositiva on line con l’ammirevole collettiva “Artisti per la musica”, visitabile sul sito www.ucailaspezia.org. La rassegna, tutt’altro che improvvisata, dà rilievo all’importanza che l’associazione rivolge da tempo alla cultura musicale, confermata dallo stimolante esito degli incontri del sabato guidati con competenza da Fabrizio Mismas e da Guido Barbagli, esperti relatori su distinti generi della musica. La storia dell’arte offre impareggiabili testimonianze di pittori che in pregevoli dipinti hanno reso protagonisti strumenti, spartiti e temi vari attinenti alla musica. Chi non conosce, ad esempio, le opere del bergamasco Evaristo Baschenis, specialista assoluto nel realizzare vere e proprie nature morte nelle quali ricorrono strumenti musicali? Mirabili sono, inoltre, i dipinti di Melozzo, Raffaello, Giorgione, Caravaggio, Longhi, Vermeer, Chardin. Nel secolo scorso, la musica è stata nutrimento prezioso nelle ragguardevoli esperienze di Kandinsky, Klee, Picasso, De Chirico, Casorati, senza trascurare la significativa considerazione riservata dai futuristi al rinnovamento del linguaggio musicale con le audaci sperimentazioni di Luigi Russolo. Ma, non è tutto. Il celebre pittore russo, fondatore dell’Astrattismo, ideale testimonial della mostra dell’Ucai, ha teorizzato la felice intesa fra musica e pittura affermando che gli «sembrava che l’anima viva dei colori emettesse un richiamo musicale». Palpabili sonorità non sono assenti negli oli, acquerelli, sculture e disegni eseguiti da Alberto Barli, Umberto Bettati, Guido Barbagli, Antonella Boracchia, Alfredo Coquio, Angiolo Delsanto, Umberta Forti, Maria Gisella Fragapane, Ombretta Franco, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Nina Meloni, Fabrizio Mismas, Pier Luigi Morelli, Graziella Mori, Cettina Nardiello, Marina Passaro, Bianca Maria Patuzzo, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Rosa Santarelli, Maria Rosa Taliercio e Filomena Vortice.



Valerio Paolo Cremolini