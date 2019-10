"Arrivano i nostri" incontro con l'Arci al Canaletto

La Spezia - Sabato 26 ottobre alle 18 prende il via al circolo Arci del Canaletto, in via Bosco alla Spezia, la rassegna “Arrivano i nostri”, scrittrici e scrittori di Spezia, che il circolo, il comitato Arci e UdS - Unione degli studenti vogliono dedicare alle scrittrici e agli scrittori spezzini.

“È una rassegna in divenire - si legge in una nota dell’Arci -, cercheremo di aggiungere appuntamenti di settimana in settimana per ospitare un numero crescente di autori. Ci interessa far conoscere il talento spezzino che spesso non è conosciuto né tantomeno riconosciuto. Ci interessa esplorare il lavoro faticoso e nascosto delle molte e dei molti che si esercitano nel mestiere difficile dello scrivere, del trasmettere il proprio modo di sentire il mondo”.

“In una piccola città di provincia vi sorprenderete di scoprire in quante e in quanti si dedicano alla scrittura, con risultati di livello - si legge ancora nella nota -. Lo facciamo perché crediamo che la fatica vada premiata e che il livello culturale di una rassegna non si alzi lasciando indietro i piccoli, gli indipendenti, quelli del posto. Come nella vita, è semmai da sostenere chi ha oggettivamente meno possibilità perché vive in una città di provincia, eppure nutre e stimola quella città con le proprie riflessioni. Vogliamo parlare con chi scrive i libri e di chi scrive i libri, dei libri stessi, della fatica di scriverli, della difficoltà di farsi strada quando si inizia e spesso anche dopo.

Vogliamo restituire il calore della città ai suoi scrittori e ringraziarli per la loro tenacia e le sollecitazioni culturali che sanno dare alla comunità”.

Parteciperanno: Susanna Raule; Patrizia Gallotti; Marco Ursano e Marco Della Croce; Alessandro Ebuli e Simona Albano; Andrea Campanella. Ed altri a seguire. “Arrivano i nostri”, scrittrici e scrittori di Spezia, ha inizio con Susanna Raule che converserà con Giambo Ragnoli.

Circolo Arci del Canaletto sabato 26 ottobre ore 18, per l'aperitivo. Circolo Arci Canaletto, il Comitato Arci La Spezia, UdS - Unione degli studenti.