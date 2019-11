"Arrivano i nostri", Ursano e Della Croce gli ospiti della settimana

La Spezia - Terzo appuntamento con "Arrivano i nostri" sabato 16 novembre alle 18 ancora al Circolo Arci del Canaletto.

Questa settimana la rassegna la rassegna di incontri con scrittrici e scrittori spezzini organizzata da Arci La Spezia e Unione degli Studenti per valorizzarne il talento ospita un doppio incontro di cui saranno protagonisti due scrittori, Marco Ursano e Marco Della Croce.



I due autori ragioneranno sollecitati da Gianmarco Gorlandi, presidente di Uds e lui stesso tentato dal mestiere di scrivere. I temi dell'incontro spazieranno dalle difficoltà di esercitare il mestiere dello scrittore in una città di provincia; al supporto che può fornire una promozione pubblica o comunque l'azione dell'amministrazione locale, al rapporto con il pubblico dei lettori, con le librerie del territorio e con la propria comunità. Racconteranno della loro decisione di scrivere, i loro inizi e come sono nate le storie che ci hanno narrato nelle loro opere. Nonché di quale sia il rapporto con le diverse case editrici che hanno incontrato nel loro percorso e di come le abbiano scelte. I due autori naturalmente parleranno anche dei propri libri, in una sorta di presentazione incrociata. E riveleranno se a prevalere tra chi scrive – soprattutto in una piccola realtà come la nostra - sia il gusto per la competizione o il senso di appartenenza.



Marco Ursano, giornalista e scrittore, ha pubblicato tra le altre opere e più recentemente, “Cronache dalla seconda guerra dell’Acqua”, “Il mare capovolto”, “Edelweiss”. Tiene un blog. Marco Della Croce, farmacista, pubblicista, sceneggiatore di fumetti, scrittore e documentarista, nel campo della narrativa ha dato alle stampe nel tempo più recente, “Nera di malasorte” , "Venus" e “Black Magic Woman”.