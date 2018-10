“Arie liriche al museo”, cinque nuovi appuntamenti al Lia con l'arte e la musica

La Spezia - Ritorna al Museo Lia il progetto che prevede una serie di visite pomeridiane alla collezione e alle mostre in corso nella struttura di Via del Prione, accompagnate dal canto lirico, nella Sala delle Nature Morte.

Il progetto iniziato nel mese di aprile si ripropone con l'autunno con un nuovo calendario.



L'iniziativa “Arie Liriche al Museo” condivisa con le istituzioni, intende unire più forme d'arte in un luogo di straordinario spessore artistico come il Museo Lia, per presentare la trama culturale della città nell'obiettivo di valorizzarla e favorire anche il prolungarsi della permanenza dei turisti croceristi sul territorio spezzino.

I protagonisti dei concerti di raro pregio, saranno il tenore Kentaro Kitaya, direttore di doro e presidente dell'associazione Coro Lirico La Spezia, e, al pianoforte, da Miky Kitaya: insieme saranno interpreti degli autori tra i più amati come Puccini, Verdi, Donizetti e Schubert, espressi attraverso i brani lirici più noti al grande pubblico, tratti dalle pagine più preziose del repertorio operistico.



I concerti verranno realizzati nella XIII Sala del Muso Amedeo Lia in Via Prione, dedicata alle Nature Morte, genere pittorico che nasce alla fine del Cinquecento e si sviluppa nei secoli successivi in Italia e nei paesi fiamminghi, le arie liriche si uniranno alla bellezza all'eccellenza delle opere esposte di autori fondamentali nel della panorama storia dell'Arte italiana Fede Galizia, Andrea Belvedere, Cristoforo Munari, Panfilo Nuvolone e altri.



LE DATE DEI CONCERTI:

6 e 21 OTTOBRE ore 16

3 e 18 NOVEMBRE ore 16

1 DICEMBRE ore 16



Ingresso al museo e spettacolo: 12 euro.



Per informazioni:

Museo Civico "Amedeo Lia"

Via Prione, 234 - 19121 - La Spezia

Tel. 0187.731100

Fax. 0187.731408

museolia@comune.sp.it