"Aperitivamente", il centro storico si ravviva con le iniziative dei privati

La Spezia - Ladelegazione spezzina EWMD presenta “Aperitivamente”, una momento conviviale all’insegna della cultura, a partire da giovedi 23 maggio, per poi riprendere nella stagione autunnale. Gli appuntamenti danno la possibilità di incontrare autori contemporanei e scoprire curiosità, sorseggiando i cocktail proposti dai locali. E'una iniziativa tesa a promuovere e valorizzare le risorse del territorio e a far sperimentare al pubblico sedi non istituzionali; uno dei tanti modi in cui si può rivitalizzare il centro cittadino, offrendo un momento di crescita culturale. I temi proposti riguardano argomenti vari e interessanti. Il primo incontro vede protagonista la genovese Donatella Mascia con "Tra uomini e animali" insieme a Stefano Termanini Editore che richiama l’argomento del quarto libro di narrativa dell’autrice, professoressa di Ingegneria navale presso l’Università di Genova e cotitolare di uno degli studi di Ingegneria più noti a Genova. La presentazione si terrà presso lo storico Bar Peola.



Il programma

23 maggio ore 17

Bar Peola Via Chiodo 117

Tra uomini e animali

Dialogano Donatella Mascia e Stefano Termanini, editore



30 maggio - ore 17

Caffetteria Gelateria Adel, Corso Cavour 62/64

La resilienza delle donne

ne parla Barbara Capirossi, psicologa



6 giugno - ore 17

Glamour, via Cadorna 18

(ex ristorante Dino)

Letteratura per l’infanzia e per i bambini: il cambiamento della figura femminile nelle fiabe dall’Ottocento ai giorni nostri

a cura di Alessandra Cerretti, scrittrice e lettrice di fiabe