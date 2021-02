“Amicizie in tutto il mondo”, il concorso di pittura che nasce a Zhuhai e arriva alla Spezia

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assessore alla Cooperazione internazionale Maria Grazia Frijia hanno incontrato a Palazzo Civico Manila Carmen Lorenzoni che è stata premiata al concorso di pittura "Friendship Around The World" promosso dalla città gemellata di Zhuhai. Con loro Francesca Del Santo, dirigente scolastica del Liceo Mazzini e Sonia Galletti docente di lingua cinese. Sindaco e assessore hanno voluto complimentarsi con la studentessa spezzina per il risultato ottenuto.



“Quando l’amicizia fra popoli passa attraverso i giovani e la cultura diventa ancora più salda – ha dichiarato Peracchini –. La nostra Città e la Città di Zhuhai sono legate da un gemellaggio giovane ma molto intenso, dettato anche dalla solidarietà e dalla sinergia dimostrate in particolar modo durante i primi mesi dell’emergenza Covid-19 nel 2020. Il concorso bandito dalla città cinese e rivolto a tutte le città gemellate è sintomo della grande importanza che Zhuhai riveste nel mantenere saldi le relazioni internazionali nonostante la distanza che ci impone adesso il perdurare dell’emergenza e la Città è particolarmente orgogliosa che il Liceo Mazzini abbia partecipato a questo progetto. I miei più sinceri complimenti a Manila Carmen Lorenzoni per la sua opera che è stata fra le migliori nove selezionate, portando in alto il nome della nostra Città.”



La città cinese nei mesi scorsi ha organizzato un concorso di pittura rivolto a studenti di età compresa fra i 13 e i 18 anni proveniente dalle 36 città gemellate con Zhuhai.



Il Liceo Mazzini della Spezia è stata l’unico istituto scolastico spezzino ad aver partecipato al concorso e ha presentato un’opera realizzata dalla sua studentessa Manila Carmen Lorenzoni.



Dopo una selezione preliminare e una selezione finale delle opere, sono state premiate 9 opere eccellenti, tra le quali "Italian Chinese Brotherhood(??????)" di Manila Carmen Lorenzoni, selezionate da una giuria, composta da rappresentanti di 6 città. Successivamente le opere sono state oggetto di una mostra on line che ha dato modo ai giovani talenti di poter esporre i loro lavori.



Il Concorso di pittura di Zhuhai ha ricevuto grande sostegno e risposta dalle città gemellate internazionali di Zhuhai. Sono state 400 opere le opere d'arte inviate dalle città gemellate di Atami (Giappone), Suwon (ROK), Portsmouth (Regno Unito), La Spezia (Italia), Atlantida (Uruguay) e giovani di Zhuhai.



Fin dalla sua istituzione come zona economica speciale, Zhuhai è stata un pioniere nell'apertura al mondo esterno. Il suo viaggio di quattro decadi ha assistito allo sviluppo multidimensionale dell'amicizia globale della città gemella di Zhuhai. Al fine di migliorare ulteriormente la comprensione reciproca tra i giovani di Zhuhai e le sue città gemelle, per condividere storie di Zhuhai e della Cina con amici internazionali e per stringere legami più forti tra i giovani, l'Ufficio Affari Esteri di Zhuhai ha tenuto il World ”Zhuhai Painting Competition come una delle attività celebrative per il 40 ° anniversario dell'istituzione della Zhuhai Special Economic Zone.