"All'alba ti ritroverò" presto sugli scaffali spezzini

La Spezia - La casa editrice spezzina Il filo di Arianna, nata a inizio 2020, porta nelle librerie e negli store online "All'alba ti ritroverò", di Rut Pavoncello.



Sinossi: La storia di Alba. Essere madre, a seguito di una violenza sessuale subita da un sacerdote. Situazione che segnerà la vita della suora in modo indelebile. La forza d’animo della donna riuscirà a prevalere oltre ogni tormento, oltre ogni difficoltà. Tra ricordi del passato e lotte nel presente, Alba affronterà ogni sfida umana e religiosa con grande voglia di vivere, oltre il dolore. Emergeranno, la tumultuosa relazione con il figlio e la messa in discussione dei valori fondanti ai quali aveva sempre fatto riferimento, ma anche la durezza degli ambienti religiosi nei quali Alba gravita. Vicenda che offrirà al lettore una prospettiva nuova, poco conosciuta, dei drammi che, nonostante l’emancipazione femminile, ancora la donna soffre in alcuni ambienti di potere ecclesiale



A giorni il libro sarà disponibile sul mercato, sia nelle librerie che on-line ma già da ora acquistabile scrivendo all’indirizzo scrivici@ilfilodiariannaedizioni.eu oppure telefonicamente, tramite whatsapp ai numeri+39 3273457152- +393497762040