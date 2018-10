'Al massimo ribasso', al Nuovo il film della Cooperativa Arcobaleno

La Spezia - A La Spezia la storia di Diego e Anita nel film ”Al massimo ribasso”, prodotto dalla Cooperativa sociale Arcobaleno e Rai Cinema con il sostegno tra gli altri di Coopfond, per la regia di Riccardo Iacopino.

E poi capire e far capire anche ai tanti giovani delle scuole coinvolte nell’iniziativa, i motivi del collasso di molte piccole o medie imprese edilizie per mano della malavita. Grazie ad un dibattito con esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo della cooperazione.



Appuntamento giovedì 18 ottobre alle ore 10 al Cinema “Il Nuovo”



Programma

ore 9.45 saluti istituzionali

ore 10.00 proiezione del film

ore 11.45 interventi e dibattito

Pierluigi Peracchini – Sindaco della Spezia

Mirko Talamone – CGIL CISL UIL

Enrico Casarino – Alleanza Cooperative



Il tour si inserisce nel progetto Agire La Legalità, promosso da Alleanza delle Cooperative, Camera di Commercio Riviera di Liguria e Università degli Studi di Genova, e fa riferimento alla campagna nazionale “Massimo Ribasso Minimi Diritti”.

Nel film Diego, ex poliziotto, ha un segreto, che lo segna come una maledizione, una strana dote che lo rende diverso dagli altri, che lui rifiuta ma che sfrutta per il suo lavoro. Carpisce segreti industriali grazie ai quali aziende mafiose vincono gare di appalto pubbliche. E’ il sottobosco degli intrecci tra corruzione e malavita. Diego lavora con i carnefici, ma vive in mezzo alle vittime. Un giorno si innamora di una donna in lotta per ricostruirsi una vita. Le loro strade si intrecceranno e lui sarà costretto a scegliere.