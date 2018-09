"Al Pagliari celebreremo la fratellanza tra spezzini e profughi"

La Spezia - "La commissione giudicatrice del concorso in oggetto, con il proprio lavoro di valutazione e comparazione, intende rendere omaggio e celebrare quello straordinario spirito di fratellanza e solidarietà che, in tempo lontani e non facili, unì i popoli e la gente della Spezia e di Israele". E' questo lo scopo dichiarato di Anna Maria Sorrentino, Orli Bach, Giuseppe Momigliano, Marco Ferrari e Moreno Ferrari che si stanno occupando del monumento che celebrerà il molo di Exodus. "Essere qui oggi a premiare un concorso di idee per la realizzazione di un percorso della memoria e di un monumento commemorativo sul Molo Pagliari, vuole dire, non solo, non dimenticare le tante sofferenze patite da moltissime persone, ma anche rinnovare - in una sorta di messaggio senza tempo e senza barriere - quel gesto di amicizia così spontaneo ed unico che ci rende orgogliosi di appartenere al genere umano. Visto l'avanzamento dei lavori a Molo Pagliari il nostro unico compito è quello di salvare la memoria di ciò che è accaduto in quel luogo, peraltro sino ad ora precluso alla collettività".