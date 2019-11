"Adesso basta!”, pitture esperienziali contro la violenza

La Spezia - Si terrà sabato 23 novembre dalle 10, in piazza Marconi a Sesta Godano l’evento artistico dal titolo "Adesso basta!” L’evento è patrocinato dal Comune di Sesta Godano e organizzato in collaborazione con Anteas La Spezia. “Un'opportunità per poter dipingere e realizzare delle opere collettive attraverso delle pitture esperienziali, un metodo alternativo per manifestare contro la violenza di genere; per poter lasciare un segno visibile di unione, forza, coraggio ed armonia” - dice l’assessore Davide Calabria. Coordinano Stefania Martinico, dott.ssa in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo, decoratrice, scultrice, responsabile Anteas per le attività artistiche intergenerazionali, che per l’evento organizzerà, insieme ad Ippolita Rosa, dei laboratori pittorici esperienziali tra nonni, genitori e figli e Stefania Zito, artista e restauratrice, realizzerà insieme ai partecipanti dell’evento un'opera con la tecnica del ‘fluid paint’, “ho sempre cercato un metodo che mi permettesse di incanalare le energie, di conoscere le evoluzioni emozionali. Mostrare questa tecnica ai miei concittadini per me è ricchezza, perché fare insieme dà forza”. La mattinata, verrà impreziosita dalla lettura di alcuni testi legati al tema della violenza di genere interpretati dall’attore Gianluca Rizzo. Parteciperanno il centro per l’infanzia di Sesta Godano, gli alunni delle scuole elementari insieme ai genitori e le varie associazioni presenti sul territorio. Le tele realizzate verranno successivamente esposte presso il Municipio di Sesta Godano a ricordo e testimonianza che ciò che si realizza insieme è forza e dona coraggio.