'Acre odore di juta' al Civico, ricavato al centro antiviolenza Irene

La Spezia - Martedì 14 maggio alle ore 21 arriva finalmente nel più grande teatro cittadino lo spettacolo pluripremiato in tutta Italia "ACRE ODORE DI JUTA" scritto da Marco Balma e liberamente ispirato al libro "Noi le donne della Filanda, storia dello jutificio di Fossamastra" di Sondra Coggio. Il primo spettacolo messo in scena da una compagnia spezzina che racconta, probabilmente per la prima volta assoluta, uno spaccato della storia della città della Spezia e del vissuto delle donne coraggiose e temerarie dello Jutificio di Fossamastra. La Compagnia degli evasi, protagonista della serata, esorta i cittadini spezzini ad assistere lo spettacolo, perché il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza al Centro Antiviolenza Irene e all'UDI Telefono Donna, con il patrocinio del Comune della Spezia. Questo atto unico della durata di 60 minuti circa, è messo in scena da cinque delle migliori attrici degli evasi : Sabrina Battaglini, Mafalda Garozzo, Francesca Lo Presti, Laura Passalacqua e Carolina Sani, che, in un’energica quanto incessante dinamica di costruzione e frammentazione anche della scenografia, fanno emergere e poi nuovamente seppelliscono il ricordo degli eventi, delle vite e delle morti delle filandine, seguendo come in un flusso continuo i movimenti della memoria che riaffiora trasformando i loro corpi in immagini quasi oniriche ora di persone, ora di epoche storiche, ora di parti di un telaio. La direzione tecnica e le luci sono affidate a Luigi “Gino” Spisto. Per la canzone originale si ringraziano Livio Bernardini ed Egildo Simeone. Biglietti € 10 , studenti € 8, gratuito per i minori di 12 anni, prenotabili alla biglietteria del Teatro Civico telefono 0187-727521.