"Abracadabra, incantesimi di Mario Mieli" a Fuori Luogo

La Spezia - Per la prima volta a Spezia, Irene Serini, artista straordinaria, presenta a Fuori Luogo venerdì 10 gennaio alle 21.15 , percorsi di teatro contemporaneo nel presente, progetto dell'Associazione Gli Scarti in partnership con Balletto Civile, Associazione Scena Madre e Casarsa Teatro e in collaborazione con i comuni della Spezia, Lerici, Sarzana e Santo Stefano di Magra, il suo "Abracadabra - incantesimi di Mario Mieli", intellettuale ribelle e personalità raffinata e complessa, il primo in Italia che ebbe il coraggio di scrivere “tutti gli uomini sono donne e tutte le donne sono uomini”, frase magica racchiusa nel suo saggio di filosofia morale Elementi di critica omosessuale che Einaudi pubblicò nel 1977 e Feltrinelli ripubblicò 40 anni dopo.

Mario Mieli, fu un intellettuale italiano, ribelle al punto di suicidarsi all'età di 30 anni.

Fu uomo, donna, poeta, filosofo, attore, militante, visionario, poliglotta, ricchissimo, raffinatissimo, narcisista, alchimista e ladro improvvisato. Fu insomma colui (e colei) che riuscì a racchiudere in sé il senso bruciante dei contrari che si uniscono. Dimostrò fin dalla più tenera età un'intelligenza e una vitalità erotica fuori dal comune.



Abracadabra è uno spettacolo intenso e sfolgorante, una corsa dentro a un cerchio magico per rievocare lo spirito di Mario Mieli: un personaggio scomodo dimenticato in Italia, quasi rimosso, ma studiato nelle università di Francia, Germania e Stati Uniti per i suoi scritti che anticipano di quarant’anni gli studi sul gender.

Irene Serini recupera la formula del teatro antico che vede il pubblico seduto in cerchio, un palco delimitato dai corpi, una scenografia umana che amplifica le emozioni e l’energia del teatro. Quasi una seduta spiritica, per rievocare le domande che più dividono la società contemporanea in tema di sessualità e identità di genere. Con Abracadabra va in scena il pensiero rivoluzionario di Mario Mieli che ha indagato il difficile rapporto con la femminilità propria di ogni essere umano, con l’identità sessuale e con il desiderio.



