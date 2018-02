"Above The Tree" da Bacchus, l'avanguardia che sdogana generi e preconcetti

Il pro­get­to so­li­sta di Marco Bernacchia, rap­pre­sen­ta lo sfogo per­so­na­le, svin­co­la­to da inevitabi­li co­stri­zio­ni e com­pro­mes­si che qual­sia­si band presuppone.

La Spezia - Venerdi 2 febbraio alle ore 22 l'osteria Bacchus è lieta di ospitare il progetto musicale "Above The Tree". Si tratta di uno dei per­so­nag­gi più sin­go­la­ri e mi­ste­rio­si del nuovo mil­len­nio mu­si­ca­le ita­lia­no, un mu­si­ci­sta che sfug­ge alle defini­zio­ni, del quale ri­sul­ta per­si­no com­pli­ca­to de­fi­ni­re le sembianze fisi­che. Un avan­guar­di­sta della spe­ri­men­ta­zio­ne e della mi­sti­fi­ca­zio­ne sonora, che ha sdo­ga­na­to ai gior­ni no­stri i con­cet­ti di lo-fi e room-re­cor­ding, inon­dan­do il mer­ca­to un­der­ground di una fit­tis­si­ma rete di pro­get­ti e col­la­bo­ra­zio­ni in­cro­cia­te, sem­pre tutte ben de­li­nea­te e ca­rat­te­riz­za­te.

Una per­so­na­li­tà mag­ma­ti­ca da sem­pre im­pe­gna­ta in nu­me­ro­si proget­ti pa­ral­le­li che si ac­ca­val­la­no e si rin­cor­ro­no, tanto che fare or­di­ne nel­l’in­tri­ca­ta di­sco­gra­fia di que­sto ar­ti­sta è opera ardua, fra M.A.Z.C.A., Gal­li­na, Al:Arm!, Above the tree & E-Side.



Above The Tree è dal­l’o­ri­gi­ne il pro­get­to so­li­sta di Marco Bernacchia, rap­pre­sen­ta lo sfogo per­so­na­le, svin­co­la­to da inevitabi­li co­stri­zio­ni e com­pro­mes­si che qual­sia­si band presuppone. Dopo un paio di album ed un live di­stri­bui­to sol­tan­to su musicasset­ta, la fama di Above The Tree è an­da­ta al­lar­gan­do­si a mac­chia d’o­lio, anche gra­zie a par­ti­co­la­ris­si­me esi­bi­zio­ni live, nelle quali si pre­sen­ta con il volto co­per­to da una ma­sche­ra.